Destinés aux jeunes sans emplois, les Tuc étaient des emplois aidés subventionnés par l’État, proposés entre 1984 et 1990 par des collectivités et associations pour des "besoins collectifs non satisfaits". Or ces emplois n’ont ouvert aucun droit à retraite. Pour redresser la situation de près d’un million de personnes concernées, une mission flash de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale propose de prendre en compte les stages "Tuc" sous forme de périodes assimilées à des durées d’assurance. Une proposition de loi doit être déposée le 15 décembre en ce sens.