Alors que le groupe Orpea, endetté et accusé de maltraitance envers ses résidents, vient de rentrer dans une procédure de conciliation avec ses créanciers, l’ensemble des exploitants privés de maison de retraite cherchent à rassurer leurs investisseurs. Entre besoins de rentabilité et qualité des soins administrés aux personnes dépendantes, où se situent les solutions à disposition des opérateurs privés ? La question a été posée lors des Journées de l’Économie qui se sont déroulées les 15, 16 et 17 novembre 2022 à Lyon.