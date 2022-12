La Cour des comptes publie ce 14 décembre un rapport sur le contexte, l’organisation et les résultats de la campagne vaccinale contre la Covid 19. Ouverte en décembre 2020, la campagne de vaccination a nécessité une organisation et une logistique inédites pour réussir à vacciner les plus exposés puis le reste de la population. Le coût de la campagne pour l’Assurance maladie (7,6 milliards d'euros de 2020 à 2022) "doit être relativisé" par rapport à l’ensemble des dépenses imputables à la crise, soit environ 48 Md€ au total. Pour l’avenir, la Cour fait six recommandations.