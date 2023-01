"L’Éducation nationale, ministère historiquement plus civique que les autres, est plus touchée que les autres secteurs de la fonction publique d’État" par la baisse la participation aux élections professionnelles, observe Ismail Ferhat, professeur des universités en sciences de l’éducation à Paris-Nanterre, le 16 décembre 2022. Dans un entretien à AEF info, ce spécialiste du syndicalisme enseignant revient sur la recomposition du paysage au profit "des organisations qui ont un discours anti-hiérarchie comme FO, le Snalc, la CGT et surtout SUD", avec des modalités d’actions refusant toute négociation. Il impute le recul de la syndicalisation à la nouvelle sociologie du corps enseignant mais aussi à "une nouvelle manière de faire des réformes, plus par le haut, plus centralisée, et en s’appuyant sur d’autres acteurs que les enseignants".