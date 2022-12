Richard Lioger a été nommé le 1er décembre 2022, pour une durée d’un an, chargé de mission sur le logement étudiant par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère délégué à la Ville et au Logement, confirme-t-il à AEF info, mercredi 13 décembre. Député LREM de Moselle de 2017 à 2022, il a été l’un des co-rapporteurs de la loi Elan et chargé d’une mission d’information sur le logement et la précarité des jeunes et des étudiants.