Le décret relatif au parcours professionnel et aux droits des travailleurs handicapés admis en Esat (établissements et services d’aide par le travail) est publié au Journal officiel du 14 décembre 2022. Daté du 13, ce texte concrétise le rapprochement du statut de ces travailleurs avec celui des salariés du milieu ordinaire prévu par le plan de transformation des Esat issu d’une concertation menée en 2021 entre le gouvernement précédent et les associations représentatives du milieu protégé. Dans un courrier du 22 novembre, ces dernières avaient alerté l’exécutif sur le retard pris.