L’université de Strasbourg a adopté un budget prévisionnel 2023 en déficit de 24 M€, fait savoir sa direction, le 14 décembre 2022. Face à une facture énergétique estimée à 35 M€ en 2023, elle compte maintenir ses engagements en termes de formation et de recherche, tout en menant une campagne d’emplois "ambitieuse". Si des mesures de réduction des coûts sont engagées et que le fonds de roulement a d’ores et déjà été mobilisé à hauteur de 6 M€, l’établissement en appelle à un soutien de l’État "proportionnel à la dépense d’énergie" et différencié en fonction des spécificités des établissements.