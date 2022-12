Partir des envies et capacités des demandeurs d’emploi pour dessiner un poste qui leur corresponde et leur proposer un CDI à temps choisi. Voilà ce que propose l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Trouver des candidats qui puissent répondre à des annonces déposées par des entreprises, c’est, globalement, la mission de Pôle emploi. Pourtant, le service public de m’emploi et les porteurs (mairies, maisons de l’emploi…) de TZCLD, à divers endroits du territoire, parviennent à travailler ensemble. En particulier pour sécuriser le retour à l’emploi des personnes recrutées.