Réforme de la PSC : le mode de contractualisation au cœur des négociations territoriales (Matinée AEF info)

À l’occasion d’une table ronde organisée ce 21 octobre 2022 par AEF info en partenariat avec les cabinets Rigaud Avocats et Actense, Anne Seguin, avocate spécialisée chez Rigaud Avocats, Antonin Sedogbo, consultant manager chez Actense, et Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du CSFPT, ont débattu des enjeux de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. L’occasion de faire le point sur les négociations en cours et d’aborder les avantages et inconvénients des contrats collectifs à adhésion obligatoire et de la labellisation.