C’est sans surprise que l’assemblée générale de France Universités a élu, le 15 décembre 2022, le nouveau bureau composé de Guillaume Gellé (université de Reims) comme président, et de Virginie Dupont (Bretagne-Sud) et Dean Lewis (Bordeaux) comme vice-présidents. Seul ticket candidat (lire ici), ils ont obtenu 88,57 % des voix. L’AG a également désigné les présidents des trois conseils de la conférence : Yassine Lakhnech (UGA) pour le conseil "recherche et innovation", Jean-Marc Ogier (La Rochelle) pour celui des "moyens et personnels" et Virginie Laval (Poitiers) pour le conseil "formation, insertion professionnelle et vie universitaire".