Jean-Luc Beylat, vice-président ecosystems de Nokia & Head of Bell labs France, est réélu pour un troisième mandat à la présidence de Systematic Paris Region, mercredi 14 décembre 2022. L’occasion pour le pôle de compétitivité de dresser un bilan de la phase 4 (2019-2022) et de dévoiler ses ambitions pour la phase 5, lancée en 2023. Ainsi le pôle se fixe deux objectifs : le "renforcement de l’innovation dans les deep tech en s’imposant en tant que leader national en IA, cybersécurité, optique, etc." et la "croissance de l’écosystème au service d’une société responsable et souveraine".