Le congrès annuel de l’Unis se déroule du 14 au 16 décembre 2022, à Pau. L’occasion, pour sa présidente, Danielle Dubrac, d’insister sur la nécessité de mettre en place un véritable statut du bailleur privé, et de prôner un meilleur alignement entre le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux introduits par la loi climat et résilience. Mais aussi d’appeler à une "conférence des assureurs" pour le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété.