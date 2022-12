L’université de Bretagne occidentale annonce, mercredi 14 décembre 2022, le décès de Matthieu Gallou, son président. Il avait lui-même annoncé, il y a quelques mois, être atteint d’un cancer. Âgé de 50 ans, Matthieu Gallou avait été élu président de l’UBO en 2016, et réélu en 2020. Plusieurs acteurs de l’ESR, la ministre Sylvie Retailleau et France Universités saluent son "humanisme" et son "engagement".