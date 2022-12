Simon Larger, actuellement directeur adjoint du pôle "transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation" à la région Île-de-France, va être nommé directeur de l’Amue, apprend AEF info, le 16 décembre 2022. Sa nomination a été proposée par la commission de recrutement qui aurait reçu une trentaine de candidatures, et a été approuvée par le CA de l’agence. Il devrait prendre ses fonctions début mars prochain et ainsi succéder à Stéphane Athanase en poste depuis 2014 (lire sur AEF info).