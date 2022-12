The Shift Project rend public un nouveau rapport, intitulé "former pour une finance au service de la transition", le 15 décembre 2022. Alors que les acteurs de la finance ont un rôle majeur dans la réponse à l’urgence climatique, le think tank constate que seules 5 % des formations dans ce domaine intègrent les enjeux écologiques. C’est pourquoi il propose un socle de connaissances et compétences à intégrer dans les cours obligatoires enseignant les fondamentaux de la gestion et de la finance. Le rapport formule aussi des recommandations, comme la formation de tous les personnels.