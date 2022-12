Le 13 décembre 2022, le ministère du Travail publie un ensemble de recommandations destinées aux employeurs en période de grand froid. Alors que Météo France annonce des températures négatives sur une grande partie du territoire national, le ministère détaille les risques potentiels (TMS, gelures, hypothermie…) et les mesures de prévention à appliquer. Parmi ces dernières figurent la planification du travail en extérieur, l’organisation de temps de pause dans des locaux chauffés, et la fourniture de protections individuelles adaptées (gants, pantalons et vestes isolants…). Le ministère déconseille le travail isolé, pour éviter un retard de prise en charge sanitaire et recommande la mise en place d’un système d’alarme en cas d’immobilité prolongée du travailleur. Des dispositions relatives à la récupération des heures perdues peuvent être mobilisées, rappelle la note.