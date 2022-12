Le département du Vaucluse, l’État, Pôle emploi, la région Paca, la CAF et la MSA ont signé la charte d’engagement entérinant la création du SPIE (Service public de l’insertion et de l’emploi), le 8 décembre 2022. Lauréat de l’AMI lancé en juillet 2021 (lire sur AEF info), le projet a pour objet d’élaborer un parcours "ajusté à la personne" et de "répondre aux difficultés de recrutement des entreprises". Quatre bassins d’emploi et autant d’équipes territoriales de projets ont été définis. Les 92 acteurs du SPIE s’engagent à proposer une porte d’entrée unique au bénéficiaire et s’appuieront sur des outils partagés (plateforme numérique, logiciel de rendez-vous, logiciel de positionnement sur les formations collectives…). Un panel témoin de bénéficiaires mesurera la satisfaction afin d’adapter les pratiques. L’expérimentation est financée par l’État à hauteur de 480 000 euros.