La mission conjointe de contrôle du Sénat pour la mise en application des mesures de ZAN de la loi climat et résilience, présidée par Valérie Létard (UC, Nord) et menée au nom de quatre commissions (Affaires économiques, Finances, Développement durable et Lois), présente les conclusions de ses travaux, mercredi 14 décembre 2022, et prévoit de déposer une proposition de loi dans l’après-midi. Son rapporteur, Jean-Baptiste Blanc (LR, Vaucluse), détaille pour AEF info les mesures envisagées pour "donner les moyens aux élus locaux de réussir le ZAN". Il prévoit notamment la création d’une conférence régionale sur ce sujet, où siégeraient des élus, qui serait chargée de définir les grands projets régionaux, d’en répartir les impacts et d'"apporter de la souplesse". Les sénateurs proposent également la création d’une enveloppe d’État pour prendre en compte les grands projets.