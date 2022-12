La consommation d’électricité poursuit sa baisse, selon les données mises à jour par RTE le 11 décembre et publiées le 13 décembre 2022. Cette baisse est de 9,7 % la semaine dernière (contre 8,3 % la semaine d’avant) et de 9 % sur les quatre dernières semaines, par rapport à la moyenne des années 2014-2019, une fois les effets météorologiques retraités, alors que le pays traverse une vague de froid avec des températures inférieures aux normales de saison. La baisse de la consommation avait été identifiée dans le secteur industriel au début de l’automne, dans un contexte de hausse des prix de l’énergie mais elle concerne désormais également les secteurs tertiaires et résidentiels. "Ces chiffres confirment, y compris durant la période de froid, la tendance observée depuis plusieurs semaines, et l’effet réel des actions de sobriété des particuliers et des entreprises", commente RTE.