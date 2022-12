Le recours à l’aide humaine est devenu "le principal moyen de compensation du handicap", note un rapport de l’IGÉSR publié le 7 décembre 2022. Or, la gestion des AESH, "au carrefour des relations entre État et collectivités", est "complexe" à mettre en œuvre. Il faut réfléchir "à leurs conditions de gestion, d’emplois et de rémunération" et mieux articuler l’intervention entre l’État et la MDPH. Un "rééquilibrage" doit être opéré entre compensation et accessibilité, au profit de cette dernière. Autres recommandations : engager une réflexion sur la gouvernance et sortir du "tout aide humaine".