Lors d’un 4e comité de pilotage sur "la démarche de convergence dans l’administration territoriale", le 22 novembre 2022, le ministère de l’Intérieur et la Direction de la modernisation de l’administration territoriale de l’État ont dressé un bilan d’étape des chantiers de convergence. Ces derniers, lancés en mars 2021, visent à harmoniser et à mutualiser les processus entre les différents périmètres ministériels (Transition écologique, Travail, Agriculture…) en matière de ressources humaines, de gestion budgétaire et financière et de numérique. À ce jour, 66 % des chantiers ont été réalisés.