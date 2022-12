À quoi ressemble "Red Alert !", le premier métavers conçu par Excelia ?

L’école de management Excelia a développé deux métavers : un jumeau numérique de sa "XL Factory" et un exercice nommé "Red Alert !" pour les étudiants en bachelor de tourisme. Ce dernier permet d’incarner, casque de réalité virtuelle sur la tête, un manager devant faire face à un grave accident. C’est un "serious game dont on est le héros", résume Anthony Hié, directeur de la transformation digitale. De quoi s’acculturer à une nouvelle technologie et multiplier les supports pédagogiques pour apprendre plus durablement. AEF info a réalisé le test sur le site rochelais, le 12 décembre 2022.