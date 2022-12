Un décret organise les premiers transferts de déficit de l’Acoss vers la Cades

Quelques jours seulement après la publication de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, un décret organise les premiers transferts de déficit de la sécurité sociale vers la Caisse d’amortissement de la dette sociale. En pratique, le texte précise les dates et les montants des versements 2020 entre la Cades et l’Acoss d’une part, et la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) d’autre part. Le montant du transfert à opérer vers l’Acoss dépasse 16,4 milliards d’euros. Le premier versement doit intervenir le 20 août 2020.