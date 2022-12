Montpellier business school et Mixity créent une solution numérique d’évaluation de la diversité et de l’inclusion dans les grandes écoles et établissements d’enseignement supérieur. Celle-ci analyse les données et processus des établissements en s’appuyant sur un référentiel, puis procède à des sondages auprès des employés, enseignants et étudiants. Une "empreinte sociale" et des "scores de maturité" sont ensuite restitués. Tous les établissements peuvent se saisir de cet outil pour "progresser" dans leur politique de diversité et d’inclusion, selon Sabine Charpentier, CEO de Mixity.