JOP 2024 : 50 millions d’euros prévus pour l’installation de 15 000 nouvelles caméras (Gérald Darmanin à L’Équipe)

L’État "va investir près de 50 millions d’euros pour les caméras de vidéoprotection, ce qui correspond à 15 000 nouvelles caméras que nous allons installer dans les communes" dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, indique le ministre de l'Intérieur dans un entretien à L’Équipe du 12 novembre 2022. Soit, selon la place Beauvau, 22 M€ en 2023 et 24 M€ l’année suivante. Gérald Darmanin avait déjà évoqué un renforcement des crédits pour la vidéosurveillance via le FIPD , dont le triplement du montant a été annoncé grâce à la Lopmi (lire sur AEF info). Saint-Denis et "trois villes limitrophes" vont être équipées de 500 caméras supplémentaires (1,5 M€), Marseille va recevoir 330 caméras (1 M€) en 2022, sans compter l’installation de 400 nouveaux appareils à Paris avant 2024. "Plus de 200 M€" sont déjà "budgétisés" pour les JOP dans la Lopmi, rappelle le ministre.