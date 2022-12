France compétences valide l’enregistrement au Répertoire spécifique du CQP "participer aux activités privées de sécurité des grands événements" de la CPNE des entreprises de prévention et de sécurité pour une durée de deux ans, mercredi 14 décembre 2022, après avis de la Commission de la certification professionnelle, réunie la veille. Ce CQP, agréé par le ministère de l’Intérieur, s’appuie sur le décret du 22 avril et l’arrêté du 13 mai qui permettent la mise en œuvre temporaire de formations raccourcies de 106 heures pour exercer comme agent de sécurité lors d’évènements de plus de 300 personnes en vue des JOP 2024 (lire sur AEF info). La branche prévention-sécurité espère délivrer de premières formations au 1er trimestre 2023. Également présenté le 13 décembre, le projet de certification de l’OPSE n’a pas été enregistré, selon la liste publiée sur le site de France compétences.