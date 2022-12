Malgré la loi de 2013 autorisant les maisons de naissances, la mesure d’application n’est toujours pas publiée

Une loi a été promulguée il y a un an et demi pour autoriser l’expérimentation des maisons de naissance, une solution intermédiaire entre l’accouchement à domicile et l’accouchement au sein d’un établissement de santé qui n’existe qu’à l’état de "projets pilotes" en France. Mais le décret fixant les conditions de l’expérimentation, et notamment les conditions d’établissement de la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner n’est toujours pas paru selon un rapport sénatorial du 10 juin dernier dressant le bilan annuel de l’application des lois.