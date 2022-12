Le directeur adjoint du cabinet de Pap Ndiaye, Thierry Le Goff, est nommé secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en conseil des ministres le 22 décembre 2022. Il succédera à Marie-Anne Lévêque, à compter du 2 janvier 2023 (lire sur AEF info). Par ailleurs, Boris Melmoux-Eude est nommé DGRH, comme AEF info l’avait annoncé (lire sur AEF info). Voici le parcours de Thierry Le Goff.