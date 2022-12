Les députés de la commission éducation ont adopté des amendements de suppression de la proposition de loi RN "visant à instituer dans les écoles et collèges publics le port d’une tenue uniforme", lors de son examen le 14 décembre 2022. Le texte est ainsi rejeté. Seul LR a soutenu le port de l’uniforme qui permettrait "l’effacement des inégalités sociales". Pour Renaissance, "c’est en s’attaquant aux problèmes par leur racine et non en les effaçant que nous luttons concrètement sur les inégalités". Pour LFI, l’uniforme "porte une atteinte au principe fondamental de la gratuité scolaire".