EMPLOI ESAT. Un décret aménage les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés peuvent être orientés en Esat (établissements et services d’aide par le travail). Il précise également les conditions de mise en œuvre d’une double activité en milieux ordinaire et protégé, les droits ouverts dans le cadre du parcours renforcé en emploi pour les travailleurs qui entrent en milieu ordinaire, les nouveaux droits sociaux individuels et collectifs ouverts aux travailleurs en milieu...