Plusieurs textes publiés au Journal officiel ce 14 décembre 2022 officialisent l’élargissement du FMD (forfait mobilités durables) dans la fonction publique. Trois décrets, relatifs aux versants de l’État, territorial et hospitalier, permettent l’utilisation d’autres services de mobilité partagée que le covoiturage et le cumul de ce forfait avec le remboursement partiel d’un abonnement de transport en commun. Un arrêté porte son montant de 200 à 300 euros et ouvre son bénéfice aux agents de l’État dont le nombre de déplacements en covoiturage est inférieur à 100 jours.