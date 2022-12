Deux premiers territoires d’Outre-mer sont habilités à expérimenter Territoires zéro chômeur de longue durée

Trois nouveaux territoires ont reçu un avis favorable du Fonds d’expérimentation pour entrer dans l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée. Pour la première fois, avec Rivière-Pilote à la Martinique et Le Port à la Réunion, deux territoires d’Outre-mer sont habilités à expérimenter le dispositif. De plus, le territoire de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) est lui aussi habilité. Au total, avec les dix premiers territoires lancés dans le dispositif, 42 territoires sont désormais habilités à participer à l’expérimentation. Les trois nouveaux territoires feront prochainement l’objet d’un arrêté du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion.