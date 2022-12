La gendarmerie des Yvelines et le groupe La Poste ont signé, en juin 2022, une convention afin d’expérimenter un boîtier pour détecter les stalkerware. Ces logiciels, très invasifs et difficilement détectables, peuvent être installés sur un smartphone ou encore une tablette. Cyrille Tesser, directeur de l’investigation numérique légale groupe La Poste, et l’adjudant-chef Arnaud Conchaudron, gendarme correspondant en nouvelles technologies, également référent sûreté dans les Yvelines, expliquent comment l’outil qu’ils ont conçu est né et son utilité pour détecter des VIF, le cyberharcèlement et l’espionnage industriel. Le logiciel SpyGuard permet "un gain de temps immense pour le traitement de l’enquête", selon Arnaud Conchaudron. Un déploiement plus large est à l’étude.