Le ministre de l'Intérieur veut inscrire dans le futur projet de loi immigration "la fin de la fin de la double peine, qui empêche le ministre et les préfets d’expulser du territoire national toute personne qui a commis des actes graves et qui a été condamnée à plus de cinq ans de prison". Gérald Darmanin l’a précisé devant les sénateurs, mardi 13 décembre 2022 lors de sa déclaration relative à la politique de l’immigration. Le gouvernement songe aussi à élargir la peine d’interdiction du territoire français, a annoncé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.