Île-de-France : un accord avec les missions locales, Prism’emploi et le FAF.TT pour l’emploi des jeunes via l’intérim

L’État, l’ ARML -IDF, Prism’emploi Île-de-France, le FAF.TT , le FPE.TT et le FASTT ont signé un accord pour agir "en faveur de l’emploi des jeunes" via l’intérim, le 17 mai 2019. Il s’agit d’un renouvellement, trois ans après la signature du précédent. Cet accord est une déclinaison régionale de l’accord conclu le 21 mars 2018 pour la démarche la démarche "Mission Jeunes" (lire sur AEF info). Il vise, notamment, à mobiliser les missions d’intérim pour permettre à des jeunes d’accéder à leurs premières expériences et d’acquérir des compétences. Il s’agit aussi "d’assurer la continuité des parcours" et de renforcer la qualification des intérimaires. Parmi les priorités pour l’Île-de-France : l’apprentissage, la présentation de l’intérim et de ses débouchés ou la valorisation des "soft skills". Entre 2014 et 2018, 2 653 jeunes en Garantie jeunes ont réalisé environ 5 530 missions d’intérim.