Le Sénat a supprimé en séance publique l’article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, malgré la demande de retrait du rapporteur Hervé Maurey et du gouvernement. Cet article visait à autoriser le gouvernement à transposer la directive CSRD sur le reporting de durabilité par ordonnance. Mais les sénateurs ont considéré que la transposition intervenait trop tôt (le texte n’a pas encore été publié au Journal officiel de l’UE) et que le champ de l’ordonnance était trop vaste (malgré une réduction adoptée en commission et une proposition d’amendement du gouvernement visant à l’affiner). Ils n’ont pas été convaincus par le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot pour qui "tous les choix politiques ont été faits, soit par le législateur national, soit par le législateur européen. Ce qu’il s’agit de faire, c’est de mettre leur choix en cohérence."