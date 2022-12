Le groupe Auchan veut "prendre soin de ses collaborateurs" en leur proposant des formations sur la "bonne alimentation"

Auchan Retail France propose à ses salariés de suivre, sur leur temps de travail, une formation interne de quatre heures consacrée aux bases d’une "bonne alimentation". "Plus de 150 collaborateurs volontaires, issus de tous les métiers, ont été formés par une diététicienne pour dispenser cette formation baptisée Miam", explique Blandine Janicki, responsable santé de l’enseigne, lors d’une rencontre-débat organisée fin février 2019 à Lille par le cabinet de conseil RH Adix et l’Institut Pasteur de Lille. "Depuis sa création en 2014, Miam a déjà touché plus de 10 000 collaborateurs", précise Blandine Janicki. Cette formation s’inscrit dans une démarche plus large de prévention des risques liés à la santé : participation de l’enseigne à la semaine du goût, organisation de conférences au siège, séances de gym dans les entrepôts, consultations d’ostéopathie, échauffement matinal en magasin…