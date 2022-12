La Première ministre, qui reçoit l’ensemble des groupes politiques cette semaine sur les retraites, recevra dans la semaine du 2 janvier les partenaires sociaux, a-t-elle précisé ce mardi 13 décembre lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. Et d’avancer, en réponse à la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, que "quelles que soient nos différences, pour sauver notre système de retraite par répartition, nous restons ouverts aux propositions" et "déterminés à dialoguer, à construire et à agir". Mais cette prolongation du "dialogue" ne "[remet] pas en cause [le] calendrier global : un vote définitif au printemps et une entrée en vigueur de la réforme à l’été", poursuit Élisabeth Borne, qui juge les projets retraite de l’opposition Nupes et RN "intenables".