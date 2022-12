Dans l’attente des résultats provisoires consolidés sur les trois versants de la fonction publique, dont la publication était prévue le 12 décembre 2022 mais que le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques n’avait toujours pas communiqués ce mardi 13 décembre au soir, la DGCL et la DGOS ont publié les premiers chiffres respectivement pour les versants territorial et hospitalier. La chute de la participation, qui atteint près de 6 points au sein de l’État, se confirme dans les deux autres versants. La FSU devrait faire son entrée au CSFPT, à la place de Solidaires.