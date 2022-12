La ligne dédiée aux missions locales ne figure pas dans le projet de budget 2023 adopté par le conseil régional d’Île-de-France réuni en session plénière les 12 et 13 décembre 2022. Dotées de près de 17 millions d’euros en 2022, les missions locales se voient imposer par la région Île-de-France un nouveau cadre de subvention avec un financement à l’acte "pour dynamiser l’insertion des jeunes". Après les décisions de la région entraînant la suppression du Carif-Oref Défi métiers et des EDI (Espaces dynamiques d’insertion), cette nouvelle modalité inquiète les missions locales et les syndicats.