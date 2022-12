Le Cneser, réuni le 13 décembre 2022, vote contre un projet de décret visant à approuver les nouveaux statuts d’Hesam (18 contre, 4 pour, 2 abstentions), qui souhaite se saisir de plusieurs dérogations permises par l’ordonnance de 2018 en matière de gouvernance. Le projet de statuts vise aussi à prendre en compte le départ de plusieurs membres du regroupement à la suite du retrait du CNRS, de l’INP, de l’École du Louvre, de Skema BS, actés en février 2020, et plus récemment de l’Ensci-Les Ateliers, dont le départ a été voté par le regroupement en novembre 2022 et sera effectif au 1er janvier 2023.