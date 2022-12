"Le point commun." Tel est le nom de la SAC réunissant les 76 352 logements de Lyon métropole habitat, Grand Lyon habitat et Est métropole habitat, dont les statuts ont été signés le 9 décembre 2022. Son conseil d’administration de 14 membres est présidé par Renaud Payre, vice-président de la métropole de Lyon chargé de l’habitat. Ce dernier expliquait à AEF info fin septembre qu’il s’agit d’une SAC "de projet", visant à mieux coordonner les actions des trois OPH rattachés à la métropole, et non d’un premier pas vers une fusion des offices (lire sur AEF info). Cette SAC sera dirigée pendant les deux premières années par Céline Raynaud, DG d’Est métropole habitat, puis par le DG de Lyon Métropole Habitat de 2025 à 2026 et par celui de Grand Lyon Habitat de 2027 à 2028.