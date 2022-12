La CFDT reste le premier syndical en nombre de voix (37,08 % des suffrages, autant qu’en 2018) à Bordeaux métropole mais ne l’est plus en nombre de sièges. Créditée de 36,4 % des suffrages (+1 point), FO a en effet gagné un élu supplémentaire au comité social territorial lors du scrutin du 8 décembre 2022 et fait désormais jeu égal avec la CFDT (3 sièges chacun). La CGT, qui a séduit 16,31 % des votants, conserve la même audience qu’en 2018 et un élu. En revanche, SUD, qui avait fait son entrée au comité technique de la métropole bordelaise il y a quatre ans, perd son siège. Ce syndicat a récolté 10,21 % des voix ; il avait rassemblé 12 % des suffrages en 2018. La participation à ces élections professionnelles est en légère baisse : 41,03 % cette année contre 43,6 % quatre ans plus tôt.