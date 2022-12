Déjà en hausse pour la cohorte de 2017, la réussite en master sur deux ou trois ans a continué de progresser pour la cohorte 2018, explique une note du Sies du 13 décembre 2022. "Plus de sept étudiants sur dix inscrits pour la première fois en 1re année de master en 2018 ont obtenu leur diplôme en deux ou trois ans, six sur dix l’ont eu en deux ans." Le taux de passage en M2 progresse aussi. Ces hausses s’expliquent, selon la note, par "les conditions de passation particulières des examens de la session 2020" et la mise en place de la sélection à l’entrée en première année de master.