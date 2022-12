Le cabinet Addactis a présenté le 14 décembre une nouvelle étude consacrée à la modélisation de l’impact des différents scénarios de réforme de l’AMO et de l’AMC - tels qu’étudiés fin 2021 par le Hcaam. Dressant en particulier une analyse du scénario d’extension du périmètre sécurité sociale (Grande sécu), l’étude pointe chiffres à l’appui certaines externalités négatives que pourrait engendrer une telle réforme, produisant paradoxalement une démutualisation du risque santé et une aggravation des problèmes pour les personnes avec les besoins les plus importants.