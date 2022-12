Nantes université a adopté le 25 novembre 2022 sa stratégie 2022-2027 "éducation ouverte". Une première pour cet établissement, pour qui "le partage du savoir, ce bien commun, est une volonté politique forte", comme l’explique à AEF info Arnaud Guével, vice-président formation et éducation ouverte, le 6 décembre 2022. "Ouverture" est aussi le nom du projet porté par Nantes université dans le cadre de la troisième vague de l’appel à projets Excellences, et qui pourrait venir en appui de cette stratégie. Le vice-président présente les enjeux pédagogiques d’une éducation ouverte : réussite des étudiants, flexibilité des formations… Mais aussi les "enjeux sociétaux" : ouverture de la connaissance à la société, rencontre et partage des cultures, attractivité de l’établissement. Arnaud Guével revient enfin sur la crainte "non justifiée" qui porte sur le droit d’auteur.