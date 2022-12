Selon la projection provisoire du ministère de l’Intérieur réalisée pour les résultats des élections professionnelles 2022 dans les DDI (231 scrutins sur 235, quatre DDI n’ayant eu aucune candidature), FO resterait la première organisation syndicale représentative au sein des DDI, avec 27,9 % des suffrages et creuse l’écart par rapport à 2018 avec l’Unsa, qui obtient 22,7 %. Suivent de près l’UFSE-CGT, avec 21,4 % et, plus loin derrière, la CFDT (13,1 %) puis Solidaires Fonction publique (7,6 %) et la FSU (3,6 %). FO, l’Unsa, la CGT, la CFDT et Solidaires pourraient obtenir respectivement, selon des calculs syndicaux 3, 3, 3, 1 et 1 sièges au CSA de réseau des DDI. Le taux de participation est de 52,4 % contre 76,4 % en 2018. Ce scrutin a été marqué par l’annulation en urgence, le 1er décembre, du vote électronique, et son remplacement par un vote à l’urne le 8 décembre.