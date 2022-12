"Le prochain coordonnateur du renseignement sera nommé sans doute dans les prochains jours, pour ne pas dire avant le début du mois de janvier en conseil des ministres", précise Gérald Darmanin au député Patrick Hetzel, mardi 13 décembre 2022. Le ministre de l'Intérieur était interpellé par l’élu LR du Bas-Rhin, qui rappelait que "depuis plus de cinq mois le pays n’a plus de coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme", à la suite du départ de Laurent Nuñez pour la PP (lire sur AEF info). Une vacance de poste jugée "très dangereuse". Ce poste "est pourvu" et assuré par Hubert Bricq, "qui est actuellement le coordonnateur adjoint par intérim, et fait son travail (lire sur AEF info)", assure Gérald Darmanin. Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, est pressenti pour ce poste, a indiqué Le Monde mi-octobre.