L'opérateur de compétences des services financiers et du conseil Atlas et l'Apec annoncent avoir signé une convention de partenariat d'une durée de deux ans, le 12 décembre 2022. L’ambition de cette collaboration est de proposer une offre de services et un accompagnement complémentaire à destination des entreprises, cadres en poste ou en recherche d’emploi et des jeunes diplômés. Atlas et l’Apec s’engagent notamment dans une action expérimentale pour prévenir le risque d’abandon ou de rupture pendant la formation et sécuriser la fin du parcours des alternants (à partir de bac+3)