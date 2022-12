"Devoir de vigilance, nouveaux indicateurs de durabilité… ces réglementations redessinent profondément le monde des affaires. Elles vont conduire les entreprises européennes à revoir leur modèle", anticipe De Gaulle Fleurance, un groupe intégré d’avocats et de notaires. Il publie mardi 13 décembre son "observatoire des transitions sociétales" qui montre une multiplication des procédures sur le devoir de vigilance et des saisines des PCN de l’OCDE, ainsi qu’une extension et un renforcement du reporting de durabilité en Europe et à l’international.